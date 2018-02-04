/ Пропавшую пенсионерку экстренно ищут в Челябинской области

Женщина ночью ушла из дома в неизвестном направлении.

66-летняя Валентина Мялова пропала в Магнитогорске. Ночью в субботу, 3 февраля, она вышла из дома по улице Труда, 18. С этого момента о ее местоположении ничего неизвестно.

Об исчезновении женщины сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Легион-Спас в Магнитогорске. Они массово распространяют ориентировки по городу и области.

Рост пропавшей 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, носит очки. — сообщили сайту «Первый областной» добровольцы отряда.

Сообщить информацию о пропавшей просят по телефонам 8-908-576-47-33 или 8-909-097-72-60.

