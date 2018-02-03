/ 13-летний мальчик со шрамом сбежал из дома в Миассе

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В Миассе ушел из дома 13-летний мальчик — Вячеслав Лавренчук. Поиски его начались 2 февраля, сразу после побега. Как рассказали родственники школьника, мальчик был непослушный и своенравный, отказывался посещать уроки, поздно приходил домой. Мама решила пригрозить ему полицией. Тогда ребенок собрал вещи и ушел, оставив прощальную записку.
Мы так поняли, он заранее готовился к побегу, потому что вещи уже были собраны. Мы обзвонили всех родственников и друзей, Славы нигде нет. Если его кто-то увидит в городе, нужно ловить за руку и звонить в полицию, говорить, что нашли, иначе он убежит и снова потеряется. — рассказал сайту «Первый областной» брат пропавшего мальчика Максим.
Приметы мальчика: рост 155 сантиметров, глаза карие, волосы темные, на шее шрам от ожога.
Был одет: темно-синяя куртка с мехом на капюшоне, сине-красная шапка-ушанка с серым мехом, темные зимние брюки, ботинки темно-болотного цвета, рюкзак в черно-серую клетку.
Всех, кто видел ребенка, просят рассказать об этом в полиции — 02, либо родственникам — 8 951 791 39 45.