/ Поиски пропавшего мальчика со шрамом на лице завершены

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

13-летний школьник, о пропаже которого объявили в Миассе, найден. Мальчик вернулся домой спустя сутки со дня исчезновения.



Ребёнок найден, жив, здоров, Слава богу! Спасибо всем, кто принял участие в поисках. — рассказала мама пропавшего.

Установить местонахождения подростка удалось после того, как объявления о его пропаже распространилось в интернете. В социальных сетях жители Миасса сообщили, что видели похожего мальчика рядом с несколькими магазинами, где он просил денег у прохожих. По словам очевидцев, подростка передал полиции один из охранников торгового комплекса.

Напомним, об исчезновении ребенка сообщили в субботу, 3 февраля.

