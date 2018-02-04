/ Поиски пропавшего мальчика со шрамом на лице завершены

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
13-летний школьник, о пропаже которого объявили в Миассе, найден. Мальчик вернулся домой спустя сутки со дня исчезновения.
Ребёнок найден, жив, здоров, Слава богу! Спасибо всем, кто принял участие в поисках. — рассказала мама пропавшего.
Установить местонахождения подростка удалось после того, как объявления о его пропаже распространилось в интернете. В социальных сетях жители Миасса сообщили, что видели похожего мальчика рядом с несколькими магазинами, где он просил денег у прохожих. По словам очевидцев, подростка передал полиции один из охранников торгового комплекса.
Напомним, об исчезновении ребенка сообщили в субботу, 3 февраля.