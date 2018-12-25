/ Ученица лицея пропала перед началом занятий в Магнитогорске

След школьницы теряется возле учебного заведения.

Волонтеры в Магнитогорске организовали поиски 17-летней Елизаветы Машковцевой. Школьница исчезла 24 декабря. Как рассказала мама девочки, Елизавета утром должна была отправиться на занятия в Академический лицей. До учебного заведения школьницу довезла мама. Однако в здание девочка так и не вошла, на уроках не появилась и домой вечером не вернулась.

Елизавета Машковцева была одета в ярко-красный пуховик ниже колен, серую шапку с помпоном. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Всех, кто видел девочку и знает, где она может находиться, просят передать информацию по любому из номеров: 89085764733 (Мария), 89630945085 (Денис) или 02 (отдел полиции).

