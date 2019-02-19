/ В Магнитогорске пропала несовершеннолетняя однофамилица известного путешественника Конюхова

Девочку ищут практически две недели.

В Магнитогорске уже 12 дней ищут несовершеннолетнюю девочку. Олеся Сергеевна Конюхова 2002 года рождения ушла из дома по улице Жукова 7 февраля. С этого момента девочка перестала выходить на связь с близкими, ее местонахождение неизвестно.

Была одета: в синюю спортивную куртку, черные джинсы, голубые замшевые кроссовки.

Особые приметы: татуировка на правой руке, надпись на английском языке между указательным и безымянным пальцем.

Если у вас есть информация о местонахождении Олеси Конюховой, сообщите ее по одному из номеров:

8−909−09−772−60 — Раис

8−967−869−87−33 — Александр