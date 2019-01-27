/ В Магнитогорске разыскивают мужчину с татуировками и шрамом

Неделю назад молодой человек вышел из дома и пропал.

В Магнитогорске ведутся поиски Зуева Евгения Викторовича, 1980 года рождения. Семь дней назад, 21 января, Евгений вышел из дома по улице Фрунзе, около 7 утра. Домой он больше не возвращался.

Рост 175 сантиметров, телосложение среднее. Серые глаза, стрижка короткая. На плечах татуировки (абстракция), под левой лопаткой шрам, размером не более 5 сантиметров. Евгений был одет в черный пуховик с капюшоном, черные горнолыжные штаны, серую вязаную шапку с большим отворотом и серые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Евгения, просят позвонить по телефонам:

8−908−576−47−33 — Мария

8−967−869−87−33 — Александр