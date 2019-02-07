/ «Был в Сочи на заработках». Хромающий южноуралец пропал по дороге из курортного города домой

В последний раз мужчина выходил на связь в конце января.

По дороге из Сочи в Копейск пропал 24-летний житель Копейска. Информация о пропаже мужчины, который уехал в курортный город на заработки и собирался вернуться домой, появилась в социальных сетях.

Как пишет сестра Игоря Рязанова, Алена, на своей странице во «ВКонтакте», последний раз мужчина связывался с ней 31 января, сообщив, что находится в Волгограде. До дома нужно было ехать еще 2 дня. С тех пор сообщений от Игоря не получали.

Он уехал в Сочи в мае 2018 года. Ему предложили там работать. Почему решил вернуться не рассказывал. Пока добирался до дома, Игорь регулярно выходил на связь, писал и звонил каждый день. Ехал на попутках, без документов, денег, без вещей. Все украли.— рассказала сайту «Первый областной» Алена Рязанова.

Особые приметы Игоря Рязанова: рост 178 сантиметров, вес 75 килограммов, серые глаза, темные волосы, родинка слева на переносице, хромает на одну ногу.

Родственники Игоря уже обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Они уверены, что мужчина не мог взять и уехать не уведомив их о своих намерениях. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить информацию по телефонам: 8-912-799-55-86 или 102.