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/ «Нуждается в медицинской помощи, дезориентирована»: пенсионерка пропала на Южном Урале

«Нуждается в медицинской помощи, дезориентирована»: пенсионерка пропала на Южном Урале

Лидия Холкина ушла из дома 25 октября.
сегодня в 14:12
  |  Происшествия

На Южном Урале начались поиски 72-летней жительницы Миасса Лидии Холкиной. Пенсионерка ушла из дома позавчера, 25 октября, и до сих пор не вернулась. Отмечается, что женщина дезориентирована в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза серые. Ходит медленно, возможно с палочкой. Была одета: сиреневое стеганое пальто, гамаши, черные кожаные ботинки, серый берет. — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт» «Вконтакте».

Всех, кто владеет информацией о местенахождении Лидии Холкиной, просят сообщить информацию по телефонам:. 8−800−700−54−52, 8−999−587−28−46 и 8−902−618−70−01.

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