/ Пациент челябинской горбольницы вышел из здания и пропал

Мы идем искать сами, поэтому очень нужны добровольцы на прочёс города, определенных районов. Если есть такие люди, которые готовы помочь, я буду благодарна. На улице становится всё холоднее с каждым днём, а он почти без одежды, и скоро ляжет снег. Также придут на помощь волонтеры. Дмитрию некуда было пойти. — рассказала сестра пропавшего Любовь Антонова.
Приметы: рост 178−183 сантиметра, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет: синие штаны, синие кроссовки, черная кофта, безрукавка «Адидас» с зелеными лампасами, черная шапка.
Всех, кто видел Дмитрия Яковлева или знает, где он находится, просят поделиться информацией по телефонам 8 902 604 56 10 (Ирина), 8 908 053 41 39 (Александр) или 8 351 2 777 911, или 02.