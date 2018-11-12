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/ Пациент челябинской горбольницы вышел из здания и пропал

Пациент челябинской горбольницы вышел из здания и пропал

Мужчину ищут уже неделю.
сегодня в 14:43
  |  Происшествия
В центре Челябинска пропал 27-летний Дмитрий Яковлев. Мужчина вышел из здания горбольницы, расположенной на улице Воровского, и назад не вернулся. Дмитрия Яковлева не оказалось дома и у друзей, а с собой мужчина не взял ни телефон, ни ключ от машины, ни деньги.

Мы идем искать сами, поэтому очень нужны добровольцы на прочёс города, определенных районов. Если есть такие люди, которые готовы помочь, я буду благодарна. На улице становится всё холоднее с каждым днём, а он почти без одежды, и скоро ляжет снег. Также придут на помощь волонтеры. Дмитрию некуда было пойти. — рассказала сестра пропавшего Любовь Антонова.

Приметы: рост 178−183 сантиметра, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: синие штаны, синие кроссовки, черная кофта, безрукавка «Адидас» с зелеными лампасами, черная шапка.

Всех, кто видел Дмитрия Яковлева или знает, где он находится, просят поделиться информацией по телефонам 8 902 604 56 10 (Ирина), 8 908 053 41 39 (Александр) или 8 351 2 777 911, или 02.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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