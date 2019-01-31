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/ Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей

Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей

Лечить маленьких пациентов сюда приезжают со всей России.
сегодня в 13:51
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил медицинский центр «Сакура» с рабочим визитом. О месте, где проходят лечение дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глава региона узнал от своего коллеги Дмитрия Кобылкина, после чего отправился в медучреждение лично.

Медцентр «Сакура» за год принимает около 1,5 тысячи пациентов от 1 до 18 лет. В основном это ребята с детским церебральным параличом, а также дети, проходящие реабилитацию после серьезных травм и имеющие генетические отклонения. Для каждого здесь разрабатывают индивидуальный комплекс медицинских и немедицинских услуг.

Наш успех в том, что мы собрали лучшие российские и зарубежные методики. Но у нас есть и свои методики, на которые мы имеем патенты. Комплекс всех услуг индивидуально подобранный для каждого ребенка дает результат. — подчеркивает главный врач медцентра «Сакура» Светлана Кафель.

Стоимость одного курса в медцентре составляет около 150 тысяч рублей. Для многих родителей эта сумма неподъемная. Тогда детям помогают благотворительные фонды. Так, 70% пациентов получают помощь от фондов, оставшиеся 30% - находят средства сами. Борис Дубровский рассмотрел варианты помощи и медучреждению и детям, которые нуждаются в подобных курсах.

Поскольку это классический малый бизнес, у нас есть много возможностей им помогать. Мы договорились, что они обратятся к нам. Я считаю, что этот медцентр может стать нашим брендом. Это то, чем мы можем гордиться. Мы посмотрим бизнес-идеи и программы руководителя, посмотрим, чем мы можем помочь. — отметил глава региона.

Одним из вариантов предполагаемой помощи, как отметил губернатор, могут стать социальные выплаты семьям, дети в которых нуждаются в подобных курсах, для того, чтобы они могли оплатить лечение.

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