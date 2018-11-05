/ В Магнитогорске разыскивают ушедшую из дома местную жительницу

Ульяна Дмитриева пропала из дома 26 октября.

В Магнитогорске волонтеры разыскивают 36-летнюю Ульяну Дмитриеву. Женщина ушла из дома на улице Московской в прошлую пятницу, 26 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Информация о поисках Ульяны Дмитриевой появилась в группе «Легион-Спас»

Особые приметы: на вид 30−35 лет, славянской внешности, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые до плеч. — сообщили сайту «Первый областной» в группе «Легион-СПАС».

Информацию о местонахождении женщины просят сообщить по номерам: 8−908−576−47−33 и 8−909−097−72−60, а также на горячую линию поискового отряда по телефону 8−351−277−79−11, или в любое отделение полиции.