/ 15-летняя девочка пропала в Челябинской области

Школьница не вернулась домой в Магнитогорске.

15-летняя Виктория Брусова в среду, 7 февраля, вышла из ТРК «Гостиный двор» в городе металлургов и исчезла. С этого момента она не выходила на связь ни с кем из родных. Об исчезновении девочки сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

У пропавшей длинные светлые волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров. В день исчезновения была одета в черную куртку до колен, серую шапку, синие джинсы, на ногах была черная обувь. — рассказали сайту «Первый областной» добровольцы.

Сейчас поисками занимаются правоохранители, а также неравнодушные жители города. На данный момент им необходима помощь в распространении ориентировок. Сообщить о местонахождении подростка просят по телефонам 89080533126, 89090977260 или в полицию (02).

