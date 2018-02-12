/ Девушка пропала по дороге из Миасса в Челябинск

Поиски ведутся третий день.

В Челябинске и Миассе волонтеры организовали поиски 18-летней Ульяны Чаплыгиной. Девушка была у подруги в городе горнозаводской зоны, ушла от нее 9 февраля, намереваясь ехать в столицу Южного Урала, но так и не добралась до города. Где девушка находится уже 3 дня, неизвестно.

Ульяна была одета в темно-синюю парку с меховым капюшоном, синие джинсы, черные сапоги. С собой была синяя сумка через плечо. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшей девушки: рост 162 сантиметра, телосложение плотное, волосы черные (окрашены), карие глаза, на запястье правой руки татуировка в виде знака бесконечности.

Всех, кто видел Ульяну Чаплыгину, просят рассказать о месте ее нахождения и обстоятельствах по телефонам 8 (351) 2-777-911 (горячая линия поискового отряда), 02 (отдел полиции), 8 908 816 94 70 (Владимир).