/ Завершены поиски пропавшей 15-летней девочки

Школьницу искали в Магнитогорске.

15-летняя девочка, на поиски которой вышли добровольцы и полицейские, найдена. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас». Ее искали с 7 февраля.

Пропавшую нашли, она жива. — сообщили волонтеры.

Где все это время находилась школьница, не уточняется. По предварительной информации, противоправных действий в отношении ее не совершалось. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, девочка в среду, 7 февраля, вышла из ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске. В течение нескольких дней она не выходила на связь ни с кем из родных. По городу были распространены ориентировки с описанием примет пропавшей, волонтеры организовывали прочес местности.

