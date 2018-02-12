/ Пропавших в Магнитогорске подростков вернули домой

﻿Детей искали сутки.

В Магнитогорске завершились поиски двух друзей-подростков, пропавших в пятницу, 9 февраля. Они вернулись домой уже на следующий день. Где пропадали подростки, не сообщается. Волонтеры уверяют, что беспокоиться не нужно — с детьми все в порядке.

Дети найдены. Живы. — прокомментировали волонтеры отряда «Легион-СПАС».

Напомним, подростки пропали 9 февраля. Они ушли из дома по улице Сиреневая и Калмыкова. Мальчики 11 и 12 лет перестали отвечать на телефонные звонки родителей. К поискам тут же подключились местные жители и волонтеры.