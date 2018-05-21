/ 72-летний пенсионер-эпилептик пропал в Челябинске

Присоединиться к поискам просят всех жителей города.

72-летний Геннадий Чиндяев пропал в Челябинске в пятницу, 18 мая. Он ушел из дома в 16:00 на улице Солнечная, 4 рядом с ТРК Фиеста и не вернулся. Известно, что пенсионер страдает эпилепсией, у него возможны припадки.

В день исчезновения был одет в светло-бежевую куртку, такого же цвета кепку с козырьком, темные брюки и серые кроссовки. Рост 175 сантиметров, худой, черные волосы, выстрижена челка, на затылке лысина.

К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». Они просят всех челябинцев по возможности присоединиться и оказать посильную помощь.

Обращайте внимание на одиноко гуляющих дедушек, они не всегда способны обратиться за помощью сами. — призывают добровольцы.

На данный момент требуется расклейка ориентировок. Поиски продолжаются.