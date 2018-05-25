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Мужчину с татуировкой дракона ищут в Челябинской области

Из Агаповского района он поехал в Магнитогорск и исчез.
сегодня в 18:44
  |  Происшествия

38-летний Роман Орлов пропал еще 8 мая. В этот день из дома в поселке Буранный на улице Школьной он выехал в Магнитогорск. С этого момента ничего о его местоположении не известно.

К поискам присоединились волонтеры. Они сообщают, что в день исчезновения мужчина был в темно-коричневой ветровке, синей толстовке с красным капюшоном, с собой у него был пропуск на цементный завод. В числе особых примет — на груди слева татуировка в виде скорпиона, на спине в области лопатки — в виде дракона.

Рост пропавшего 160−165 сантиметров, крепкое телосложение, серые глаза, светлые волосы, короткая стрижка, на голове залысины и шрамы. — добавили волонтеры.

Сообщить о местоположении пропавшего можно по телефонам 8 908 053 31 26 или 02.

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