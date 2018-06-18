Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.69 +0.44 72.53 -1.03
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 34-летняя дезориентированная женщина пропала на Южном Урале

34-летняя дезориентированная женщина пропала на Южном Урале

Волонтеры особенно надеются на помощь водителей.
сегодня в 08:33
  |  Происшествия

34-летняя жительница села в Миасском городском округе пропала. Об исчезновении женщины стало известно неделю назад, 11 июня. Пропавшая, по данным волонтеров, плохо ориентируется в пространстве.

Юлия Берсенева ушла из дома в поселке Новоандреевка города Миасс 11 июня и до настоящего времени не вернулась. — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы до плеч, глаза карие. Особые приметы: женщина дезориентирована.

В день исчезновения была одета куртку бежевого цвета, черные брюки, черные сапоги и белую вязанную шапку.

Волонтеры отдельно обращаются к автомобилистам, чей маршрут проходит через трассу М-5. По их предположениям, она может выйти к магистрали. Информацию о пропавшей можно сообщать по телефонам 8(35 153)547466, 89 000 955 267 или 89 080 534 197.

Происшествия
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
сегодня в 15:43
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
Общество
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
07.06.2018
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
Происшествия
Мальчик из детского дома пропал в Челябинске
07.06.2018
Мальчик из детского дома пропал в Челябинске
Происшествия
Мать и сын пропали в лесу во время сбора кислицы на Южном Урале
07.06.2018
Мать и сын пропали в лесу во время сбора кислицы на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress
сегодня в 18:30
Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress
Общество
Южноуральские студенты стали лучшими на международных соревнованиях
сегодня в 18:26
Южноуральские студенты стали лучшими на международных соревнованиях
Хоккей
Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск
сегодня в 18:23
Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск
Общество
Южноуральские вузы готовятся принимать первых абитуриентов
сегодня в 17:08
Южноуральские вузы готовятся принимать первых абитуриентов
Общество
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
  
сегодня в 17:02
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
Общество
Названа причина обысков в администрации Чебаркульского района
сегодня в 16:37
Названа причина обысков в администрации Чебаркульского района
Происшествия
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
сегодня в 15:43
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
Происшествия
Дети подожгли диван в частном доме
сегодня в 15:39
Дети подожгли диван в частном доме
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6