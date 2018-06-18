/ 34-летняя дезориентированная женщина пропала на Южном Урале

Волонтеры особенно надеются на помощь водителей.

34-летняя жительница села в Миасском городском округе пропала. Об исчезновении женщины стало известно неделю назад, 11 июня. Пропавшая, по данным волонтеров, плохо ориентируется в пространстве.

Юлия Берсенева ушла из дома в поселке Новоандреевка города Миасс 11 июня и до настоящего времени не вернулась. — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы до плеч, глаза карие. Особые приметы: женщина дезориентирована.

В день исчезновения была одета куртку бежевого цвета, черные брюки, черные сапоги и белую вязанную шапку.

Волонтеры отдельно обращаются к автомобилистам, чей маршрут проходит через трассу М-5. По их предположениям, она может выйти к магистрали. Информацию о пропавшей можно сообщать по телефонам 8(35 153)547466, 89 000 955 267 или 89 080 534 197.