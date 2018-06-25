/ 27-летнего бойца Росгвардии разыскивают с помощью катеров и квадрокоптеров

Мужчина пропал в выходные на озере Кум-Куль.

В минувшие выходные на Южном Урале пропал сотрудник Росгвардии. 27-летний мужчина отправился на отдых с друзьями на базу отдыха «Лесная дача» в Аргаяшском районе. В ночь на 24 июня он покинул друзей и ушел в неизвестном направлении. Южноуральцы, знакомые с ситуацией, описали последние часы встречи.

В ночь с субботы на воскресенье между товарищами могла произойти ссора. Когда утром друзья проснулись, мужчины рядом уже не было. Больше его не видели. Неизвестно, куда он мог пойти и что сделать. — рассказали сайту «Первый областной».

В распоряжении редакции сайта «Первый областной» есть снимок пропавшего росгвардейца. На поиски мужчины брошены силы экстренных ведомств и волонтеров. Площадь поиска оценивается в 30 гектаров. Для этого используют специальною технику. Акваторию озера Кум-Куль исследуют на катерах, а прибрежную поверхность проверяют с помощью квадрокоптеров.