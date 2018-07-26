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/ 72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня

72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня

Мужчина отправился за ягодами и не смог выйти самостоятельно.
сегодня в 08:33
  |  Происшествия

В течение двух дней пожилой мужчина не мог выбраться из леса в районе Катав-Ивановска. 72-летний пенсионер в одиночестве отправился за ягодами в район горы Долгая. Вернуться назад своими силами мужчина уже не смог. Сначала он ушел в обратную сторону от своей машины и забрел в болото, а потом его подвела нога.

Южноуралец позвонил своему сыну с просьбой спасти его. Однако родственникам справиться своими силами не удалось. Для эвакуации потребовалась помощь экстренных ведомств и волонтеров.

25 июля на помощь в поисках выехали трое спасателей мобильного отряда и один общественный кинолог с собакой. Обследуемая местность была разделена на сектора. В поисках участвовали также пожарные, полиция, волонтеры и родственники. В результате на пенсионера наткнулась его дочь с зятем. Зять некоторое время нес пенсионера на руках, а вскоре они услышали звуки от мотора квадроцикла спасателей. — сообщила сайту «Первый областной» начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы региона Эльмира Гарипова.

После обнаружения пожилого ягодника вывели из леса и передали сыну.

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