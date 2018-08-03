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/ Пенсионерки из Чесмы стали самыми ценными сотрудницами в местной пельменной

Пенсионерки из Чесмы стали самыми ценными сотрудницами в местной пельменной

Работодатель отмечает их высокую производительность
сегодня в 12:46
  |  Общество

Пенсионерки в Чесме, которые не могут сидеть без дела, стали самыми ценными работницами местной пельменной.

С утра и до вечера женщины лепят, вымешивают тесто, моют посуду и помещение. Несмотря на пенсионный возраст, делают работницы все быстро и качественно. Их работодатель счастлив, что ему удалось найти таких ответственных и работоспособных сотрудниц.

Из 15 человек, которые работают на предприятии, 10 — это пенсионеры. Все они — профессионалы высокого класса. Много умеют, знают и работают с душой. Я бы не хотел никаким образом терять пенсионеров, пришедших со мной. Надо понимать, что только они смогут обучить всему молодежь. Со своими обязанностями они справляются отлично. — рассказал сайту «Первый областной» директор кафе «Пельменная».

Сами работницы утверждают, что занимаются стряпней с большим удовольствием. Когда песню затянут, а когда и забавными историями из жизни поделятся.

Дружный труд не остается без награды, причем не только материальной. Самое приятное, признаются лепщицы, слышать благодарность от посетителей кафе.

Очень приятно, когда уходят и говорят: «Спасибо, очень вкусно». Я работаю здесь уже больше года. Благодарна Александру Валентиновичу, что открыл дело, позвал нас, пенсионеров. Отношение к нам трепетное. Зарплату не задерживают, это ощутимая прибавка к пенсии. А чем заниматься дома? Дети все определены, я одна. Вот и пошла работать. — рассказала сайту «Первый областной» сотрудница кафе Надежда Вастляева.

У владельца «Пельменной» есть мысли о расширении производства и, соответственно, коллектива. Но увольнять пенсионерок он не собирается, напротив, хочет сохранить их, как самых опытных работниц.

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