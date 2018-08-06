/ Женщина умерла на опушке леса во время сбора ягод

Трагедия произошла в районе поселка Тургояк.

В минувшие выходные под Миассом пропала 55-летняя женщина. 3 августа она вместе с подругой отправилась в лес в районе поселка Тургояк за ягодами. Там сборщицы разминулись: подруга пропавшей вернулась домой. Уже оттуда она решила позвонить своей спутнице, но та не ответила. При этом телефон ловил сигнал.

На следующий день, 4 августа, женщина решила позвонить сыну подруги. Он поехал к маме домой, но там никого не оказалось. Тогда было принято решение обратиться за помощью к спасателям. В указанном районе удалось ее обнаружить. Женщина лежала на опушке, рядом с ней лежали личные вещи и ведро с ягодами. — сообщила сайту «Первый областной» начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы региона Эльмира Гарипова.

Помочь пропавшей уже было нельзя. Предположительной причиной смерти специалисты называют сердечный приступ. После обнаружения тело женщины передали правоохранителям.