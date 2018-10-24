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/ Поиски пропавшей на Южном Урале зоозащитницы окончены

Поиски пропавшей на Южном Урале зоозащитницы окончены

Екатерина Меньшакова не выходила на связь с 7 сентября.
сегодня в 16:16
  |  Общество

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал сообщил о завершении поисков Екатерины Меньшаковой, которая пропала в начале сентября этого года. Информацией о нынешнем местонахождении женщины поделилась ее двоюродная сестра.

Екатерина действительно нашлась, жива, более-менее здорова! Катя сейчас находится дома. Больше никакая информация не разглашается! — рассказала сайту «Первый областной» сестра Екатерины Анастасия Тукмакова.

Напомним, зоозащитница пропала 4 сентября. Женщина ушла из дома вечером, а с 7 сентября перестала отвечать на звонки.

Отметим, искали Екатерину Меньшакову уже не в первый раз. Этим летом она также уходила из дома. Тогда женщина находилась у подруги, которая приехала издалека. На связь зоозащитница не выходила, потому что у нее якобы сел телефон.

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Комментарии

Y77
16:30, 24.10.2018
Вышла из запоя?

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