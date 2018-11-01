/ Поиски пропавшей пенсионерки в Челябинской области завершены

Сообщение о пропаже Лидии Холкиной появилось 27 октября.

На Южном Урале окончены поиски Лидии Холкиной. Жительница Миасса ушла из дома 25 октября и не выходила на связь. Сообщение о пропаже поступило в эту субботу, 27 октября. Уже в день обращения к поискам привлекли волонтеров из Челябинска и поисково-спасательный отряд «Рысь».Кроме того, ориентировки распространялись среди водителей маршрутных такси.

Свидетельство о местонахождении Лидии Ивановны поступило к нам 30 октября утром. Неравнодушный человек по имени Владимир, увидев нашу ориентировку и опознав по фото бабушку, позвонил на «горячую линию» ПСО «Лиза Алерт». — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сейчас Лидия Холкина находится дома. Отмечается, что в течение второго дня поисков, который проходил 29 октября, к отряду также присоединялись добровольцы, которые помогали в найти женщину.