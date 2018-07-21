Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.49 +0.22 73.93 +0.45
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке

Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке

Водоем находится недалеко от родной деревни мальчика.
сегодня в 10:32
  |  Происшествия

Тело подростка-инвалида отыскали сегодня, 21 июля, недалеко от деревни Туктубаево. Мальчик пропал несколько дней назад, на его поиски вышли полицейские, следователи, волонтеры, сотрудники МЧС, кинологи с собаками. Как раз последние и дали указание искать в реке: они настойчиво тянулись к водоему во время поисковой операции.

Грустно и печально, но результат есть. Тело мальчика нашли, извлекли из воды. Место входа в воду вчера вечером указали собаки спасателей. — сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Напомним, информация об исчезновении ребенка поступила 19 июля. На самом деле мальчик пропал за день до этого, сначала его самостоятельно пытались найти родители, но результатов их действия не дали. Тогда к поискам подключились силовики и волонтеры «Легион-СПАС», в местной школе организовали штаб. Предполагалось, что ребенок мог заблудиться в лесу и остаться там. Осложняло поиски то, что ребенок не разговаривал и боялся контакта с людьми, так что кричать и звать его по имени не решались.

Происшествия
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
  
вчера в 11:13
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
Происшествия
Собаки возьмутся за поиски пропавшего подростка-инвалида в Сосновском районе
вчера в 08:38
Собаки возьмутся за поиски пропавшего подростка-инвалида в Сосновском районе
Происшествия
Поиски пропавшего подростка-инвалида под Челябинском завершились поздно ночью
вчера в 01:45
Поиски пропавшего подростка-инвалида под Челябинском завершились поздно ночью
Происшествия
Источник: «Здесь ходили цыгане, но их не видно после пропажи подростка»
вчера в 00:08
Источник: «Здесь ходили цыгане, но их не видно после пропажи подростка»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Россиян ждет почти месяц праздничных выходных в 2019 году
сегодня в 12:18
Россиян ждет почти месяц праздничных выходных в 2019 году
Общество
Челябинская область прошла обучение по основным аспектам цифровой экономики
сегодня в 12:05
Челябинская область прошла обучение по основным аспектам цифровой экономики
Общество
Уроженку Челябинска обвиняют в организации сети секс-услуг в США
сегодня в 11:18
Уроженку Челябинска обвиняют в организации сети секс-услуг в США
Общество
Южноуральцы могут передать показания за электроэнергию четырьмя способами
сегодня в 10:53
Южноуральцы могут передать показания за электроэнергию четырьмя способами
Происшествия
Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке
сегодня в 10:32
Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке
Общество
Определился самый юный участник проекта «Лица»
сегодня в 08:00
Определился самый юный участник проекта «Лица»
Общество
Евгений Кузнецов стал гостем на награждении южноуральских полицейских
вчера в 21:23
Евгений Кузнецов стал гостем на награждении южноуральских полицейских
Общество
Новый митинг против изменения пенсионного возраста не собрал людей
вчера в 20:23
Новый митинг против изменения пенсионного возраста не собрал людей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6