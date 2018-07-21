/ Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке

Водоем находится недалеко от родной деревни мальчика.

Тело подростка-инвалида отыскали сегодня, 21 июля, недалеко от деревни Туктубаево. Мальчик пропал несколько дней назад, на его поиски вышли полицейские, следователи, волонтеры, сотрудники МЧС, кинологи с собаками. Как раз последние и дали указание искать в реке: они настойчиво тянулись к водоему во время поисковой операции.

Грустно и печально, но результат есть. Тело мальчика нашли, извлекли из воды. Место входа в воду вчера вечером указали собаки спасателей. — сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Напомним, информация об исчезновении ребенка поступила 19 июля. На самом деле мальчик пропал за день до этого, сначала его самостоятельно пытались найти родители, но результатов их действия не дали. Тогда к поискам подключились силовики и волонтеры «Легион-СПАС», в местной школе организовали штаб. Предполагалось, что ребенок мог заблудиться в лесу и остаться там. Осложняло поиски то, что ребенок не разговаривал и боялся контакта с людьми, так что кричать и звать его по имени не решались.