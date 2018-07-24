/ Два мужчины без ног пропали из дома-интерната в Челябинске

Подопечные потерялись с разницей в месяц.

Сразу двух подопечных Специального дома-интерната для престарелых и инвалидов ищут в Челябинске. Мужчины покинули учреждение, никого не поставив в известность. Первым пропал 59-летний Шавкат Саламатов. Он ушел еще 11 июня, предположительно, утром. Через месяц, 16 июля, интернат покинул и не вернулся 37-летний Андрей Куропаткин.

Оба мужчины инвалиды. У Шавката Саламатова отсутствуют ноги выше колена, он передвигается на инвалидной коляске. Андрей Куропаткин передвигается на протезах с тростью, у него отсутствуют обе ноги ниже колена. — рассказали сайту «Первый областной».

Приметы Андрея Куропаткина: 165 сантиметров, на вид 40 лет, плотное телосложение, карие глаза, темные волосы.

Был одет в черный спортивный костюм с белой эмблемой, бейсболку, кожаную обувь.

Приметы Шавката Саламатова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные с проседью волосы, темные густые брови, карие глаза, полные губы.

Был одет в темную олимпийку, темные брюки.

Всех, кто видел подопечных Специального дома-интерната или знает, где они находятся, просят передать информацию в полицию по телефону «02», либо сразу в отдел полиции «Металлургический»: 8 (351) 735-20-03, 8 (351) 735-20-02, 8−905−832−64−29, 8−908−040−68−68, 8−905−836−13−40.