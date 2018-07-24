Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 74.13 +0.2
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Два мужчины без ног пропали из дома-интерната в Челябинске

Два мужчины без ног пропали из дома-интерната в Челябинске

Подопечные потерялись с разницей в месяц.
сегодня в 11:50
  |  Происшествия

Сразу двух подопечных Специального дома-интерната для престарелых и инвалидов ищут в Челябинске. Мужчины покинули учреждение, никого не поставив в известность. Первым пропал 59-летний Шавкат Саламатов. Он ушел еще 11 июня, предположительно, утром. Через месяц, 16 июля, интернат покинул и не вернулся 37-летний Андрей Куропаткин.

Оба мужчины инвалиды. У Шавката Саламатова отсутствуют ноги выше колена, он передвигается на инвалидной коляске. Андрей Куропаткин передвигается на протезах с тростью, у него отсутствуют обе ноги ниже колена. — рассказали сайту «Первый областной».

Приметы Андрея Куропаткина: 165 сантиметров, на вид 40 лет, плотное телосложение, карие глаза, темные волосы.

Был одет в черный спортивный костюм с белой эмблемой, бейсболку, кожаную обувь.

Приметы Шавката Саламатова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные с проседью волосы, темные густые брови, карие глаза, полные губы.

Был одет в темную олимпийку, темные брюки.

Всех, кто видел подопечных Специального дома-интерната или знает, где они находятся, просят передать информацию в полицию по телефону «02», либо сразу в отдел полиции «Металлургический»: 8 (351) 735-20-03, 8 (351) 735-20-02, 8−905−832−64−29, 8−908−040−68−68, 8−905−836−13−40.

Происшествия
66-летний пенсионер с тростью пропал на Южном Урале
22.07.2018
66-летний пенсионер с тростью пропал на Южном Урале
Происшествия
Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке
21.07.2018
Пропавший инвалид-подросток найден утонувшим в реке
Происшествия
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
  
20.07.2018
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
Происшествия
Собаки возьмутся за поиски пропавшего подростка-инвалида в Сосновском районе
20.07.2018
Собаки возьмутся за поиски пропавшего подростка-инвалида в Сосновском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Гость
15:56, 24.07.2018
Два мужчины? Вы склонять умеете числительные? Двое мужчин...

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
сегодня в 18:31
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
Общество
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
сегодня в 18:02
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
Происшествия
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
  
сегодня в 17:58
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
Общество
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
сегодня в 17:24
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
Общество
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
сегодня в 17:17
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
Хоккей
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
сегодня в 17:12
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
Общество
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
сегодня в 17:06
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
Спорт
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
  
сегодня в 17:02
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6