Полиция Челябинска разыскивает пропавшего прошлой осенью мужчину

О местонахождении 59-летнего Василия Свердлова ничего неизвестно.

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Полиция Металлургического района Челябинска разыскивает без вести пропавшего Василия Свердлова. О местонахождении 59-летнего мужчины нет информации с прошлого года. Он ушёл из дома осенью 2019 года и не вернулся до настоящего времени, сообщили в полиции города.



«Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 155-160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Особые приметы: на груди и на правом плече татуировки»,— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

Всех, кто располагает информацией о Василии Свердлове в полиции просят сообщить её по телефонам: 779-52-71, 8 (951) 780-13-01, 735-20-03 либо «02». Рассказать о местонахождении пропавшего можно дочери мужчины по номеру 8 (908) 046-49-00.