/ Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале

Магнитогорец не дошел до рабочего места.

42-летний мужчина пропал по пути на работу в Магнитогорске. Житель промышленного города пропал 14 июня. Двумя днями ранее, 12 июня, он отмечал свой день рождения. Сейчас волонтеры обращаются к жителям с просьбой помочь в поисках.

14 июня Валентин Яковчиков ушел из дома по улице Набережной в Магнитогорске на работу. До настоящего времени его местоположение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

На вид мужчине около 40−45 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые с сединой, на мочке уха шрам, зубы целые, носит светлую бороду.

Пропавший был одет в светло-синие джинсы, белую футболку с потертой надписью, куртку темно цвета марки Adidas, темные кроссовки и солнцезащитные очки.

Всех, кто владеет информацией о местоположении мужчины, просят сообщить об этом по номеру 89 085 764 733.