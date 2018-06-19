/ 32-летний житель Розы пропал на Южном Урале

В качестве отличительных примет родные назвали залысину и щетину.

Накануне волонтеры отряда «Легион-Спас» обратились к жителям Коркино и других прилежащих городов за помощью. Предполагают, что мужчиина может быть в Челябинске. Почти месяц назад из дома ушел 32-летний мужчина и до сих пор не вернулся.

Ночью 22 мая Евгений Постаногов ушел из дома в поселке Роза, Коркино. По настоящее время его местоположение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

Рост пропавшего мужчины 185 сантиметров. Худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, залысины, легкая щетина. Был одет в светлые джинсы, футболку, темную куртку и мокасины.

Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего или видели похожего человека, просят сообщать об этом по телефонам 9 080 534 197 или 89 000 955 267.