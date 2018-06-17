/ «Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале

Пенсионера временно приютили в чебаркульской больнице.

Накануне одинокий пенсионер поступил в больницу Чебаркуля. Пожилой мужчина с трудом передвигается и разговаривает неразборчиво, поэтому узнать о его жизни медикам не удалось. При нем обнаружили документы и записку.

Как удалось установить сотрудникам приемного покоя, его зовут Василий, пенсионеру 70 лет. Мужчина прописан в Верхнем Уфалее. Однако, судя по приложенному письму, там они никому не нужен.

Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых. — говорится в записке.

Сейчас персонал больницы поддерживает мужчину, его приютили на кушетке в приемном покое. Что делать дальше персонал медучреждения не знает. Сейчас чебаркульцы пытаются найти родных брошенного мужчины.