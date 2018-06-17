Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.69 +0.44 72.53 -1.03
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале

«Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале

Пенсионера временно приютили в чебаркульской больнице.
сегодня в 14:09
  |  Происшествия

Накануне одинокий пенсионер поступил в больницу Чебаркуля. Пожилой мужчина с трудом передвигается и разговаривает неразборчиво, поэтому узнать о его жизни медикам не удалось. При нем обнаружили документы и записку.

Как удалось установить сотрудникам приемного покоя, его зовут Василий, пенсионеру 70 лет. Мужчина прописан в Верхнем Уфалее. Однако, судя по приложенному письму, там они никому не нужен.

Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых. — говорится в записке.

Сейчас персонал больницы поддерживает мужчину, его приютили на кушетке в приемном покое. Что делать дальше персонал медучреждения не знает. Сейчас чебаркульцы пытаются найти родных брошенного мужчины.

Общество
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
07.06.2018
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
Происшествия
Мальчик из детского дома пропал в Челябинске
07.06.2018
Мальчик из детского дома пропал в Челябинске
Происшествия
Мать и сын пропали в лесу во время сбора кислицы на Южном Урале
07.06.2018
Мать и сын пропали в лесу во время сбора кислицы на Южном Урале
Происшествия
89-летний дедушка с тростью пропал в Миассе
03.06.2018
89-летний дедушка с тростью пропал в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Гость
14:27, 17.06.2018
Какой ужас, таких родственников наказывать надо... Какие люди сволочи, бедный мужчина, дай Бог ему счастья и здоровья

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
сегодня в 14:53
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
Происшествия
«Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале
сегодня в 14:09
«Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале
Общество
Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске
сегодня в 13:39
Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске
Происшествия
Пожар парализовал работу киоска с шаурмой на «Птичьем рынке»
  
сегодня в 12:48
Пожар парализовал работу киоска с шаурмой на «Птичьем рынке»
Общество
Борис Дубровский: «Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм»
сегодня в 12:32
Борис Дубровский: «Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм»
Происшествия
Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео
  
сегодня в 12:01
Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео
Общество
Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов
сегодня в 11:24
Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов
Общество
Новая дорожная развязка в центре Челябинска позволит «разгрузить» движение
  
сегодня в 11:07
Новая дорожная развязка в центре Челябинска позволит «разгрузить» движение
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6