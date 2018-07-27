Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.95 -0.13 73.82 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+30 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:00
Первый день кастинга проекта «Лица» стартовал в Челябинске
Прямая трансляция на «Онлайн ТВ».
/ 8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения

8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения

Ребенок отправился на прогулку и не вернулся домой.
сегодня в 09:31
  |  Происшествия

Накануне, 26 июля, в Челябинске в неизвестном направлении ушел 8-летний мальчик. Ребенок гулял с товарищами в районе «Авроры». Он отправился с отцом своего знакомого в банк, а потом якобы пошел к сестре. Однако никто из родных мальчика больше не видел.

К нам обратилась челябинка, рассказала, что ее муж вместе с сыном и его другом гуляли вечером, около 21 часа. Потом мальчика отправили домой, а он не пришел. Позже удалось связаться с родителями. Волонтер ездил к ним ночью, мама ребенка написала заявление в полицию. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер поискового отряда «Легион-Спас» Кристина.

Приметы мальчика: на вид 8−9 лет, худощавого телосложения, карие глаза. Был одет в красную футболку и синие шорты. На голове голубая бейсболка с желтыми надписями. 28 июля Олегу Дудину должно исполниться 9 лет.

Всех, кто видел похожего ребенка, просят сообщить об этом волонтерам по телефонам 89 995 841 985 (Андрей) или 89 511 288 031 (Кристина). Также информация о пропавшем мальчике принимается в полиции по номеру 02.

Общество
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
сегодня в 10:26
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
Происшествия
72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня
вчера в 08:33
72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня
Происшествия
Два мужчины без ног пропали из дома-интерната в Челябинске
24.07.2018
Два мужчины без ног пропали из дома-интерната в Челябинске
Происшествия
66-летний пенсионер с тростью пропал на Южном Урале
22.07.2018
66-летний пенсионер с тростью пропал на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Юные спасатели Южного Урала продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе
сегодня в 12:00
Юные спасатели Южного Урала продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе
Общество
Жюри назвало имена наиболее ярких участников проекта «Лица»
сегодня в 11:56
Жюри назвало имена наиболее ярких участников проекта «Лица»
Происшествия
Разлагающиеся головы вдоль дороги «душат» жителей Копейска трупным запахом
сегодня в 11:35
Разлагающиеся головы вдоль дороги «душат» жителей Копейска трупным запахом
Общество
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
сегодня в 10:26
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
Общество
Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше
сегодня в 10:05
Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше
Происшествия
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
сегодня в 09:31
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
Происшествия
«Тойота» влетела в стену жилого дома
  
сегодня в 09:01
«Тойота» влетела в стену жилого дома
Общество
Первый день кастинга проекта «Лица» стартовал в Челябинске
сегодня в 07:00
Первый день кастинга проекта «Лица» стартовал в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6