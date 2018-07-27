/ 8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения

Ребенок отправился на прогулку и не вернулся домой.

Накануне, 26 июля, в Челябинске в неизвестном направлении ушел 8-летний мальчик. Ребенок гулял с товарищами в районе «Авроры». Он отправился с отцом своего знакомого в банк, а потом якобы пошел к сестре. Однако никто из родных мальчика больше не видел.

К нам обратилась челябинка, рассказала, что ее муж вместе с сыном и его другом гуляли вечером, около 21 часа. Потом мальчика отправили домой, а он не пришел. Позже удалось связаться с родителями. Волонтер ездил к ним ночью, мама ребенка написала заявление в полицию. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер поискового отряда «Легион-Спас» Кристина.

Приметы мальчика: на вид 8−9 лет, худощавого телосложения, карие глаза. Был одет в красную футболку и синие шорты. На голове голубая бейсболка с желтыми надписями. 28 июля Олегу Дудину должно исполниться 9 лет.

Всех, кто видел похожего ребенка, просят сообщить об этом волонтерам по телефонам 89 995 841 985 (Андрей) или 89 511 288 031 (Кристина). Также информация о пропавшем мальчике принимается в полиции по номеру 02.