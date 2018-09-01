/ 17-летняя девушка пропала в Магнитогорске накануне Дня знаний

Подросток не вернулся домой.

Поисковики просят помощи в распространении информации о пропавшей девушке. Известно, что 17-летяя Кристина Рунчак ушла из дома по адресу улица Московская 30 августа. До настоящего времени о девушке ничего неизвестно. Сообщается, что Кристина была одета в черно-белую куртку, темные лосины, светлую футболку, черные ботинки с лаковым носом на платформе.

Рост 1,55−1,60, глаза карие, телосложение нормальное, волосы темно-коричневые, кудрявые, стрижка каре. — сообщает «Легион-СПАС».





Всех, кто видел Кристину или владеет какой-либо информацией, просят сообщать в полицию или на горячую линию по номеру 8-(351) 2−777−911.