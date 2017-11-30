/ 25-летний парень на «Фольксвагене» пропал на Южном Урале

Молодого человека ищут 3 дня.

25-летний житель Челябинской области пропал три дня назад. За поиски уже взялись правоохранители и волонтеры. Молодой человек не выходит на связь все это время. Сообщается, что он мог уехать за пределы города на личном автомобиле — белом «Фольксвагене».



Пропал Антон Путрин 1992 года рождения. Последний раз его видели утром 27 ноября в Челябинске. Может передвигаться на автомобиле «Фольксваген Джетта» белого цвета. Может находиться как в Челябинске, так и в других городах Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Приметы: на вид 25 лет, рост 180–185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые. Особых примет нет.



Всех, кто обладает информацией о его местоположении, просят сообщить об этом по номерам 8-908-58-48-421 или 02.