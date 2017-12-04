/ 20-летнего парня из Новосибирска разыскивают на Южном Урале

Выйти на след молодого человека не удается почти 3 недели.

К жителям Челябинска обратились волонтеры поискового отряда из сибирского Новосибирска. Они просят помощи в поисках 20-летнего мужчины. Он ушел из дома еще 14 ноября, до сих пор установить его местоположение не удалось.



Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Микитевиче Максиме Сергеевиче 1997 года рождения, который 14 ноября 2017 года ушел из дома по улице Добролюбова в Новосибирске, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. Может находиться в Челябинске или в Челябинской области! - сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Маяк».



Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.



Был одет: в ярко оранжевую куртку с черными вставками, синюю кофту, черные джинсы, на ногах черные кроссовки с зелеными вставками.



Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят сообщить по оперативному номеру поискового отряда 8-951-393-0911 или 112.





