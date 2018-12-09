/ Целая семья пропала в Магнитогорске

Мать и двое сыновей не выходят на связь.

В Магнитогорске пропала целая семья: мать и двое сыновей отправились в другой город и больше не выходили на связь. 30 ноября Разгулина Наталья Анатольевна 54 лет, вместе с Разгулиным Игорем Андреевичем и Разгулиным Георгием Андреевичем, 25 и 20 лет, выехали из города. Предположительно, их путь лежал в город Муром.

Особые приметы Натальи Разгулиной: рост 174 сантиметра, волосы русые, чаще всего собраны в хвост, карие глаза, телосложение худощавое. Особые приметы Разгулина Игоря: рост 174 сантиметра, короткие русые волосы, глаза серого цвета, плотное телосложение. Особые приметы Георгия Разгулина: рост 178 сантиметров, русые волосы, стрижка короткая, серые глаза, телосложение худощавое.







Все, кто что-нибудь знает о местонахождении этих людей, могут совершить бесплатный звонок по номеру 8−800−700−54−52 и рассказать имеющуюся информацию.