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Волонтеры для детей с особенностями появятся в Челябинске

Обучение пройдут студенты педагогического университета.
сегодня в 17:27
  |  Общество

Челябинских студентов подготовят для сопровождения детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательных учреждениях. Первые тренинги уже состоялись. Волонтерам рассказали о современных технологиях включения детей с ограниченными возможностями здоровья на площадки общеобразовательных учреждений.

Для этого в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, Волжске и Самаре используется технология «ресурсный класс», когда у ребенка с инвалидностью вначале в ресурсном классе формируют учебное поведение и дают возможность снимать напряжение в зоне сенсорной разгрузки и только потом ребенок отправляется в обычный класс в сопровождении волонтера-тьютора. — рассказали в правительстве Челябинской области.

Следующие семинары для волонтеров состоятся на площадке министерства социальных отношений Челябинской области 20, 22 и 27 февраля. После этого волонтеры познакомятся с детьми, которых они будут сопровождать. Дальше они вместе отправятся в спортивный лагерь в «Солнечной долине».

Инициативу реализуют в рамках проекта «Шаг вперед». На реализацию выделят более 620 тысяч рублей, полмиллиона из которых средства из президентских грантов.

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