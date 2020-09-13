Пожилого мужчину разыскивают в Челябинске

Три дня назад он ушел из дома и пропал.

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В Челябинске разыскивают пропавшего пенсионера. 82-летний Владимир Инчин вышел из дома, расположенного в Новосинеглазово, еще 10 сентября 2020 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

«Особые приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в джинсовую куртку на пуговицах, черные спортивные брюки и черные тапочки», — сообщают участники поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Инчина, просят сообщить ее по номеру горячей линии: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или координатору поиска Екатерине по номеру: 8 (919) 347-09-42.