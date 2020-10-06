Задержали подозреваемого по делу об исчезновении в Крыму студентки из Челябинской области

Им стал спутник девушки, с которым они отправились в море на яхте.

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Сотрудники СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю продолжают расследовать дело по факту исчезновения студентки из Челябинской области. Вместе со своим знакомым девушка вышла на яхте в открытое море еще 29 сентября, с тех пор она перестала выходить на связь с родными и друзьями.

«Исходя из сведений, полученных от ее спутника, студентка пропала во время купания. У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Специалисты продолжают анализировать сведения, экспертами проведена проверка предполагаемого места преступления (яхты, на которой осуществлялась морская прогулка). Кроме того, проходят мероприятия по поиску девушки. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, что девушка Лилия родом из города Карталы Челябинской области. В Севастополь она переехала после того, как поступила в местный университет на факультет лингвистики. Там же она познакомилась с мужчиной, с которым и отправилась на морскую прогулку.

Мать девушки утверждает, что Лилия неуверенно чувствовала себя в воде и не должна была прыгнуть в открытое море, чтобы искупаться.