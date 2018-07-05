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/ 17-летний подросток пропал по пути из Челябинска в Магнитогорск

17-летний подросток пропал по пути из Челябинска в Магнитогорск

За помощью в розыске молодого человека обратилась старшая сестра.
сегодня в 09:10
  |  Происшествия

Почти неделя прошла с момента исчезновения 17-летнего подростка на Южном Урале. Данил Ряхов исчез в пути. Молодой человек, со слов родных, ехал из Челябинска в Магнитогорск.

29 июня Данил Ряхов выехал из Челябинска в Магнитогорск. До настоящего времени его местоположение неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».

Приметы пропавшего подростка: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза темно- синие, носит очки. Особая примета: на шее сзади крупная коричневая родинка.

В день исчезновения был одет, предположительно, в синие джинсы и толстовку, синюю полосатую безрукавку, кожаные мокасины темно- коричневого цвета. С собой черный рюкзак.

Если вы обладаете информацией о пропавшем подростке, либо вы видели похожего по описанию молодого человека, сообщите об волонтерам +7 908 576 47 33 (Мария) или правоохранителям по телефону 02.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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