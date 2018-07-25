/ 14-летний подросток погиб, упав с трактора

Мальчик серьезно ушибся головой.

Накануне в поле возле поселка Полевой Сосновского района погиб 14-летний мальчик. Подросток вместе с братьями катался на тракторе. В какой-то момент он выпал из машины и получил смертельный удар.

Известно, что 14-летний мальчик упал и ударился о металлическую конструкцию. Он получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался. В момент происшествия он находился вместе с братьями, один из них совершеннолетний. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Основная версия гибели — несчастный случай. Доследственная проверка продолжается.