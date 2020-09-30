В Париже услышали звуки взрыва

Официальные власти сообщают, что раскаты издал самолёт.

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В Париже прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на агентство Reuters. Звук, похожий на взрыв, был слышен даже во время теннисного матча турнира «Ролан Гаросс», который в эти дни проходит во французской столице.



Уже через несколько минут после информации о взрыве появились первые подробности. Как сообщает французский сайт BFMTV, звук, который напугал местных жителей и вызвал у них подозрение, издал самолёт, преодолевший звуковой барьер.

«В полдень среды шум, который слышался по всей столице и ощущался даже во внутренних пригородах, заставил многих людей в Париже опасаться взрыва. По нашей информации, собранной из полицейских источников, на самом деле это было только прохождение звукового барьера самолетом»,— пишет BFMTV.

Как сообщают РИА Новости, информацию о самолёте подтвердили и официальные власти. Отметим, что раскат зафиксировала даже сейсмологическая станция, расположенная в Париже.