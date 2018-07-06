/ Кубок Стэнли и Кубок Гагарина приедут в Челябинск

Оба трофея выставят в ледовой арене «Трактор».

Главный хоккейный трофей прибудет на Южный Урал в середине августа. Об этом сайту «Первый областной» стало известно от директора дворца спорта «Трактор». Кубок Стэнли будет выставлен в ледовой арене имени Валерия Белоусова 15 августа. В этот же день пройдет игра между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

В ожидании Кубка Стэнли болельщики могут увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Кубок Гагарина привез в Челябинск Антон Глинкин. Нападающий в составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2017/2018 стал победителем финала плей-офф.

Кубок Гагарина сначала выставят в старом здании на улице Савина, потом увезут в «Трактор». Везде с ним будет находиться Антон Глинкин. Сейчас идут последние приготовления. — рассказал сайту «Первый областной» директор ледового дворца спорта «Трактор» Виктор Мальцев.

Кубок Гагарина будет доступен для болельщиков 7 июля. С 11 до 13 часов он будет находиться в старой ледовой арене по адресу Савина, 1. После Кубок отправится в ледовую арену на улице 250 лет Челябинску.

Напомним, ранее стало известно о прибытии в Россию другого хоккейного трофея — Кубка Стенли. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пригласил всех желающих увидеть награду своими глазами. Для демонстрации подготовлено две площадки — столичная фан-зона Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах и тренировочная база «Динамо».