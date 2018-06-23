/ «Я приближаюсь к своей мечте». Виталий Кравцов выбран «Рейнджерс» под 9 номером драфта

18-летний хоккеист поделился эмоциями с болельщиками.

Южноуральский нападающий челябинского «Трактора» выбран под 9 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте-2018. Церемония состоялась накануне в Далласе. 18-летний челябинец стал вторым российским хоккеистом, выбранным на драфте в этом году.

Я очень рад вступить в команду «Нью-Йорк Рейнджерс», я приближаюсь к своей мечте. Спасибо всем болельщикам, родителям, друзьям, кто поддерживал. Не передать всех чувств, которые я испытываю. — поделился на своей странице в инстаграме хоккеист Виталий Кравцов.

Представители хоккейного клуба «Трактор», в составе которого проведет следующий сезон Кравцов, поздравили молодого нападающего с успехом.

Напомним, среди воспитанников и игроков «черно-белых» выше был задрафтован только Станислав Чистов. Валерий Ничушкин и Андрей Назаров были выбраны в разное время под 10 номерами, Сергей Гончар — 14, а Евгений Кузнецов — 26.