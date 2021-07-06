Прокуратура требует возбудить уголовное дело после вырубки деревьев в центре Челябинска

Управление экологии администрации города разрешения на снос растений не выдавало

В центре Челябинска вырубили два десятка деревьев. Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ. В управлении экологии города разрешения на снос не выдавали. По данному факту прокуратура провела проверку и поставила вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ведомстве.

Как показала проверка прокуратуры, на территории ГСК «Северо-Западный» на улице Автодорожной неизвестные снесли 21 дерево различных пород, расположенное по ул. Советской, 67, пр. Ленина, 50, ул. Пушкина, 56. Жители города возмущены варварской вырубкой.

«У нас в Челябинске куда ни посмотришь, одни коллаборационисты — вредители Родины, живущие за ее счет! Чем ни хуже что натворят, тем им веселее жить, что ни сделают, всё по-сатанински — во вред живущим здесь!» — оставил сообщение челябинец во «ВКонтакте» о вырубке деревьев.

Разрешение на снос растений на этом участке управление экологии и природопользования администрации Челябинска не выдавало. Специалисты обратились в прокуратуру Центрального района.

Прокурорская проверка показала, что на участке без оформления разрешительной документации незаконно снесли три дерева: две породы тополя, одно — породы клен ясенелистный.

«В результате причинен материальный ущерб на сумму 13 422 рубля. Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции „Центральный“ УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка деревьев в значительном размере“)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в июне на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной в Челябинске срубили даурские лиственницы, которым в этом году исполнилось 116 лет. После этого по решению главы города Натальи Котовой расторгли трудовые договоры с руководителями предприятий, которые отвечали за снос деревьев, — директором МБУ «Геоцентр» Константином Андроповым и начальником МКУ «АТИ» Владимиром Жучковым. Вместо вырубленных столетних деревьев высадят новые даурские лиственницы.