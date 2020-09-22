Магнитогорцев осудят за посредничество в даче взятки военному комиссару

Деньги они предложили для того, чтобы их знакомого не забрали в армию.

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В Магнитогорске два местных жителя будут осуждены за попытку дать взятку военному комиссару. Инцидент произошел еще в 2018 году, когда два магнитогорца собирались передать деньги от своего знакомого, пытавшегося «откосить» от армии. За 150 тысяч рублей они планировали «купить» диагноз «плоскостопие», что позволило бы их другу не проходить срочную службу.

«Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры области.

Уголовные дела будут рассмотрены в Ленинском районном суде Магнитогорска.