Продажу охраняемых земель на Увильдах признали незаконной

Огромный участок по льготной цене одной из компаний продала администрация Карабаша.

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Прокуратура Челябинской области добилась признания недействительным договора купли-продажи особо охраняемой земли на озере Увильды. Соответствующее решение накануне вынес Арбитражный суд Челябинской области.

Известно, что администрация Карабаша заключила договор купли-продажи земельного участка площадью более 20 тысяч квадратных метров на территории туристической базы в посёлке «Красный камень» с одной из компаний на льготную сумму 200 тысяч рублей. Такая стоимость была определена на основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 478-п («О порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или государственная собственность на которые не разграничена, и их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках») и наличия на земельном участке нулевого цикла строительства спального корпуса и дороги.

Спустя некоторое время компания перепродала этот участок юридическому лицу по цене, в несколько раз превышающей первоначальную. Новый «хозяин» поделил территорию на 11 участков и в настоящее время предлагает их под строительство жилых помещений.

«Однако прокурорской проверкой установлено, что земельный участок отнесен к категории земель особо охраняемых природных территорий, фактически объекты недвижимости на нём отсутствовали и он не мог быть предоставлен хозяйствующему субъекту в собственность в льготном порядке»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Все эти доводы были доказаны прокурором в суде и приняты, в результате чего сделка купли-продажи земельного участка признана незаконной.

«В связи с тем, что из являвшегося предметом договора земельного участка уже были образованы иные земельные участки, в качестве применения последствий недействительности сделки в доход бюджета Карабашского городского округа взыскано 2,7 миллиона рублей. Такая сумма определена судом на основании заключения проведенных по делу судебных экспертиз»,— добавили в ведомстве.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано администрацией Карабаша.