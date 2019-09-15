Прохожий спас детей от нападения гадюки на набережной Озерска

Детские развлечения могли закончиться в больнице.

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14 сентября на набережной озера в городе Озёрск Челябинской области прохожий спас детей от нападения гадюки. По сообщениям очевидцев, несколько детей тыкали палкой в гадюку, но это увидел один из прохожих и вовремя предотвратил опасность.

«Я проходил мимо и увидел, как 5 девчонок и 2 пацана тыкали в гадюку палкой. Она уже прыгнула на них, но я ее поймал. Дети убежали, а гадюка в кустах где-то валяется», — сообщил корреспонденту «Первого областного» Денис Ковшов, прохожий, спасший детей от угрозы.

Напомним, в июле после укуса гадюки скончался один из жителей Сосновского района. Отметим, что играть со змеями, кидать в них камнями или тыкать палками не стоит.

А чтобы не найти змею на своем участке, то нужно заделать щели. Особенно у дверей, окон, труб и электрических розеток. Иначе змея может пробраться в жилище. А на участке — нужно скосить траву и вовремя избавляться от опавших с деревьев листьев. Это естественная среда обитания змей. Если в доме или на участке водятся грызуны, то их нужно срочно вывести. Они — добыча для змей и привлекают их.