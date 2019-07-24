Больницы Челябинской области проверят на наличие вакцины от укусов змей

Южноуральцы утверждают, что гадюки стали нападать на них чаще.

В Челябинской области будет проведен мониторинг на предмет наличия вакцины в медицинских учреждениях. По словам южноуральцев, гадюки активизировались и стали чаще нападать на людей. Один из случаев укуса змеёй на днях закончился трагедией. В больнице Сосновского района скончался мужчина: сыворотка против яда гадюки прибыла туда только на следующий день.

«К сожалению, с января по 15 июля сыворотка была в наличии на областном аптечном складе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда она понадобилась мужчине, на складе ее не оказалось. Заявка на нее была отправлена, но поставщик не привез ее вовремя. В данный момент сыворотка есть и на складе, и в медицинских учреждениях», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» Ольга Киселева, начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области.

Из-за тяжести состояния пострадавшего, доставить его в другое медицинское учреждение не представлялось возможным. Этот случай напугал многих, и теперь жители региона переживают за свою безопасность и безопасность близких. Однако Минздрав Челябинской области уже готовит мониторинг на предмет наличия вакцины от укусов змей в медицинских учреждениях.



Отметим, что жители Златоуста жалуются на настоящее нашествие змей. От них уже не раз страдали домашние питомцы, а недавно был зафиксирован случай, когда гадюка укусила 17-летнюю девушку. К счастью, жительнице Златоуста вовремя оказали помощь, и её жизни ничего не угрожает.

