На Южном Урале обнаружены змеи в детском лагере

Хладнокровных заметили родители воспитанников детского лагеря.

В Златоусте родители увидели внимание змею, которая проползала рядом с детским лагерем «Лесная сказка». Змея извивалась рядом с постройкой у южных ворот. Чёрную змею засняли на видео.

Теперь родители обеспокоены за нахождение своих детей на территории. Как сообщали сотрудники лагеря, что за безопасностью внимательно следят, особенно в жаркую погоду. А педагоги проводят инструктаж, объясняют как правильно вести себя в лесу.

Напомним, что в этом году южноуральцы неоднократно жаловались на нападение гадюк. Так, к примеру, в Сосновском районе от укуса змеи погиб мужчина.