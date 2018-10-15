/ Мужчина зарезал собутыльника во время пьяной ссоры в поселке Первомайский

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В поселке Первомайский Коркинского района в воскресенье, 14 октября, был найден труп мужчины. Как рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете по городу Коркино, южноуралец был убит своим знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков.

Мужчина был обнаружен в поселеке Первомайском, вблизи улицы Высоковольтная. Труп обнаружен с признаками насильственной смерти, ему были нанесены ножевые ранения в шею. Подозреваемый в преступлении был задержан по горячим следам, он дал признательные показания. Он приходился потерпевшему знакомым, они совместно выпивали в квартире, после чего произошел конфликт, в ходе которого произошла драка. Сначала потерпевшему нанесли ножевые ранения в квартире. В ходе потасовки потерпевший выпал из окна. Потом труп был перенесен на место обнаружения, где ему были нанесены смертельные ранения в шею. — рассказал сайту «Первый областной» старший следователь СО по городу Коркино СУ СКР по Челябинской области Николай Минеев.

Следователи уточнили, злоумышленник нанес погибшему не менее двух ударов в туловище и столько же в шею. Сейчас задержанному грозит от 6 до 15 лет по статье «Убийство».